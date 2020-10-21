Ялта заняла второе место в рейтинге романтических городов для свиданий

Ялта - город для красивых свиданий. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какой город России больше всего подходит для романтических встреч.

- Большинство туристов отправляются в романтические путешествия в Санкт-Петербург, чтобы гулять во время «белых ночей» по крышам петербургских домов, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в соцсетях. – Второе место у Ялты, на третьем Сочи.

Топ-10 самых романтических городов для рандеву (данные предпочтений пользователей соцсетей в процентах):

Санкт-Петербург, 39.15

Ялта, 30.19

Сочи, 18.4

Казань, 3.3

Калининград, 2.83

Ярославль, 1.89

Ростов-на-Дону, 1.42

Самара, 1.42

Уфа, 0.94

Краснодар, 0.47

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