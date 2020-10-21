Ялта заняла второе место в рейтинге романтических городов для свиданий

Ялта - город для красивых свиданий.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, какой город России больше всего подходит для романтических встреч.
- Большинство туристов отправляются в романтические путешествия в Санкт-Петербург, чтобы гулять во время «белых ночей» по крышам петербургских домов, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в соцсетях. – Второе место у Ялты, на третьем Сочи.
Топ-10 самых романтических городов для рандеву (данные предпочтений пользователей соцсетей в процентах):
Санкт-Петербург, 39.15
Ялта, 30.19
Сочи, 18.4
Казань, 3.3
Калининград, 2.83
Ярославль, 1.89
Ростов-на-Дону, 1.42
Самара, 1.42
Уфа, 0.94
Краснодар, 0.47
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