Инвестору дали добро на строительство нового ЖК в Симферополе

Застройку Симферополя планируют отталкиваясь от мнения горожан, уверяют власти. Фото: Архив "КП".

На заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата Симферополя был одобрен проект строительства жилого комплекса «Загородный». При этом инвестору отказали в строительстве торгово-офисного центра.

Кроме того, комиссии представили проект строительства в районе улицы Кубанская модульных конструкций для производства деревянных домов и их комплектующих из хвойных пород древесины.

Однако, власти отказались выделять эту землю, поскольку на ней планируется разместить новый троллейбусный парк, сообщает «Крымское информационное агентство».

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