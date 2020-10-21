Крымчан призвали без нужды не облучать себя на КТ

КТ дает серьезное облучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санврач Крыма Наталья Пеньковская призвала крымчан не облучать себя без нужды и не проводить компьютерную томограмму без назначения врача.

- Обращения идут от населения, почему не назначают компьютерную томограмму, или назначают только в определенных случаях, - подчеркнула Пеньковская.

Компьютерная томография дает серьезную лучевую нагрузку. В общей дозе коллективного облучения на нее приходится 56%. Для сравнения обычный рентгеновский снимок дает облучение в 41 раз меньше.

- Если нет показаний, не стоит себе назначать КТ, бездумно заниматься самолечением и тратить финансы, - заключила Пеньковская.

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