Ленинскую райбольницу отведут под ковидный госпиталь

Ленинская райбольница станет 11-м ковидным госпиталем Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинская районная больница станет одиннадцатым медицинским учреждением, принимающим больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. За последние три недели свободных коек в других больницах практически не осталось.

- На прошлой неделе специалисты Крымской противочумной станции обследовали Ленинскую районную больницу для развертывания дополнительного количества коек под госпитализацию ковидных больных, - сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Наибольший рост заболеваемости пневмониями наблюдается в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районах, которые дают 62% от общего числа заболевших. В целом за неделю диагноз «пневмония» был поставлен 1837 пациентам.

Прием больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией ведут Армянская, Евпаторийская и Ялтинская городские больницы, Симферопольская городская N7, Симферопольская клиническая больница, Симферопольский клинический роддом N2, Симферопольская детская больница, Феодосийский медицинский центр, Джанкойская и Бахчисарайская центральные районные больницы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50