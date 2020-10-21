В Крыму «Скорая помощь» для дельфинов заработает весной 2021 года

Cпецавтомобиль поможет спасать попавших в беду дельфинов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымский центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» в феврале получил финансовую поддержку из Фонда президентских грантов. Зоозащитники потратили деньги на покупку и оснащение кареты «Скорой помощи» для азовок, афалин и белобочек.

- Планируется начать эксплуатацию спецавтомобиля весной будущего года, - сообщили ученые.

В «Скорой помощи» есть разборная транспортировочная ванна, выдвижная кран-балка для подъема крупных дельфинов, генератор, подвесы для капельниц, кондиционер, отопление, кислородный концентратор, УЗИ-аппарат, анализатор газов и электролитов крови, инфузионный насос и другая оснастка, и медицинское оборудование.

Реализация проекта слегка затянулась во времени из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, затронувшей практически все сферы деятельности человека.

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