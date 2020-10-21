Темпы распространения коронавируса в Крыму снизились вдвое

Темпы распространения коронавируса снизились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизились вдвое. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- За неделю зарегистрировано 1160 случаев, против 947 на предыдущей. Рост за неделю составил 22%, а на предыдущую был 40%, - отметила она. - Рано делать выводы по эффекту введения масочного режима... отложенный эффект сможем наблюдать через некоторое время.

Сейчас инфекция проявляется у тех, кто заболел 2-3 недели назад еще до широкого введения применения масок. Самые высокие показатели остаются в Симферополе, однако на протяжении трех недель они держатся на одном уровне.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 203 случаев COVID-19. Всего с начала периода наблюдений выявлено 7210 положительных проб на коронавирус.

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