В Крыму осенние каникулы могут обернуться третьей волной коронавируса

Еще одним вариантом предупреждения третей волны коронавируса может быть отмена каникул Фото: Архив "КП"

После осенних каникул в Крыму может повыситься уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

- Никто из вас детей дома держать не будет, и мы после каникул получим третью волну, - предположил Аксёнов.

Однако, по мнению главы Крыма, заболеваемость может остаться на прежнем уровне только в том случае, если дети во время школьных каникул останутся дома. Еще одним вариантом предупреждения третей волны коронавируса может быть отмена каникул, так как, по мнению Аксенова, в школе сейчас более контролируемая ситуация.

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