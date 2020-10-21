В Крыму прошла тренировка летчиков-истребителей авиационного полка. Фото: пресс-служба Южного военного округа.

В Крыму у молодых летчиков-истребителей авиационного полка соединения ВВС и ПВО прошла тренировка полетов с прерванным заходом на посадку. Занятия впервые проходили без инструкторов.

- В рамках выполнения упражнения «прерванный заход на посадку» летчику необходимо совершить снижение над взлетно-посадочной полосой с выпущенными шасси, произвести касание полотна полосы и с включением форсажа уйти в небо, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Тренировки проходили на многоцелевых истребителях Су-27СМ и учебно-боевых истребителях Су-27УБ. В полетах участвовало больше 10 молодых летчиков.

Помимо упражнения «прерванный заход на посадку» они также отработали другие виды несложного пилотажа, но уже под наблюдением опытных летчиков.

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