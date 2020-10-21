В Красногвардейском районе медики заразились COVID-19 во время призывной кампании

Медики заразились от призывников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Красногвардейском районе Крыма медицинские работники заразились коронавирусом во время призывной кампании в армию. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- В Красногвардейском районе заболеваемость увеличилась в 3 раза, - уточнила она. - За неделю 81 заболевший, из них 5 медработников, в том числе 4 сотрудника поликлиники, которые работали на осеннем призыве с нарушением масочного режима. Среди призывников в последующем тоже выявили случаи коронавируса.

По темпам роста в лидерах Бахчисарайски район, где выявлено 100 случаев за неделю, и Кировский район с показателем 78 случаев.

70% из всех зарегистрированных обращаются за медпомощью, 26% выявляются в очагах.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 203 случаев COVID-19. Всего с начала периода наблюдений выявлено 7210 положительных проб на коронавирус.

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