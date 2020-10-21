На полуостров пришли первые заморозки

Однако 21 и 22 октября температура днем может достигнуть 18-20 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму в степных и предгорных районах, а также в центральной части полуострова ожидаются первые заморозки. Как сообщают в республиканском Гидрометцентре, ночью и утром температура опускалась до -1 градуса.

Синоптики отмечают, что, несмотря на резкое похолодание, днем 21 и 22 октября температура может достигнуть 18-20 градусов тепла.

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