В Крыму больше 50 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму больше 50 человек, болеющие коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, 56 пациентов сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких находится 22 человека, их них шесть - на инвазивной ИВЛ и 16 - на неинвазивной.

- 758 пациентов средней степени тяжести с диагнозом коронавирусная инфекция или внебольничная пневмония получают оксигенотерапию в условиях стационара, - заявил Александр Остапенко.

По его словам, сейчас в Крыму для лечения больных с коронавирусом развернуто 1769 коек, из них за последнюю неделю было дополнительно развернуто 19 коек. На этой неделе министерство здравоохранения готово развернуть еще 150 коек. Из них 100 – в Ленино, 50 – в Республиканской клинической больнице имени Семашко.

- Во всех стационарах и в амбулаторной сети имеется полный арсенал препаратов для лечения в соответствии с последними рекомендациями, - заключил глава Минздрава РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50