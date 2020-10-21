Стало известно, за что Аксенов уволил главу Службы автомобильных дорог Крыма

Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов зафиксировал ряд нарушений при строительстве дорожных объектов и выполнении ФЦП. Он выезжал в села Заречное, Доброе, а также проверял ремонт на улицах Симферополя - Беспалова, Битакская, Ломоносова и Грибоедова.

- Буквально на днях мы с коллегами актуализировали все графики выполнения работ, определили сроки выхода подрядчиков на объекты, а сегодня воочию убедились, что практически ни на одном объекте из посещенных работы не велись. Более того, графики, о которых говорили и переспрашивали более десятка раз, не приведены к единой форме. Что еще больше удивляет, так это согласование хаоса в паспортах объектов всеми службами, - заявил Аксенов.

По его словам, каждый чиновник должен понимать, что он «лично отвечает за ошибочные действия или за бездействие».

- Все, кто не готов к такому режиму, - будут искать другое место работы. Не сомневаюсь, что мы найдем тех, кто справится с поставленными задачами гораздо лучше выбывших из строя, - заключил глава РК.

Напомним, 20 октября стало известно, что Александр Нефедов освобожден от должности главы государственного унитарного предприятия «Служба автомобильных дорог РК». Глава республики отметил, что с объектами дорожного строительства в Крыму сложилась вопиющая ситуация.