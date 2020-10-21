Первый этап запуска системы традиционно затронет детские сады и школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда в Ялте начнется отопительный сезон 2020, рассказали крымские власти. Первый этап запуска системы традиционно затронет детские сады и школы. Произойдет это 26 октября.

В жилых домах же батареи заработают, если среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд будет ниже 8 градусов.

- Проект постановления о начале отопительного сезона передан на подпись руководителю администрации Ялты, - подчеркнул заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ администрации города Вадим Рымарь.

Он добавил, что проблем с подключением быть не должно. К отопительному сезону Ялта стопроцентно готова.

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