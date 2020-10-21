В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса

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В Крыму резко выросла смертность от коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Отмечается высокое количество летальных исходов. Только за последние три недели - 53, - рассказала Наталья Пеньковская.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что в Крыму сейчас выросло количество заболевших ОРВИ, а также коронавирусом в некоторых районах полуострова.

Напомним, что за прошедшие сутки в Крыму обнаружили 203 человека с коронавирусом.

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