Владимиру Путину доложат о ситуации с засухой в Крыму

Совещание пройдет в среду во второй половине дня Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснулин обсудят текущую ситуацию с водоснабжением Крыма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании панируют поднять не только проблему с вододефицитом на полуострове, но и рассмотреть дополнительные варианты ее решения.

- Вы знаете, что ситуация там достаточно критическая с водоснабжением, причина хорошо известна. Но меры принимаются. Было соответствующее поручение президента и правительством утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма. Именно об этом пройдет разговор на встрече с Хуснуллиным, - сообщает Песков.

Напомним, на решение проблемы с водоснабжением республики в регион направили около 50 миллиардов рублей. Уже разработан подробный план реализации на четыре года.

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