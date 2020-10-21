Крымчане начали запасаться противовирусными препаратами и антибиотиками

Самоназначения без анализов чреваты осложениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымчане начали запасаться впрок противовирусными препаратами и антибиотиками. Лекарства, отпускаемые без рецепта, берут десятками упаковок.

- Информация о том, что в аптеках отсутствует ряд препаратов, имеет место быть, - отметил руководитель управления Росздравнадзора Василий Климов. - Но она связана с ажиотажным спросом не только в Крыму, но во всех регионах РФ — люди начали покупать наперед. Ряд безрецептурных препаратов начали покупать десятками упаковок.

На повышенный спрос фармацевтический рынок реагирует повышением цены, поскольку бизнесу выгодно торговать на ажиотаже. Самый скромный набор из антибиотиков широкого спектра действия, гормональных препаратов и антикоагулянтов, плюс блокаторов цитокинового шторма стоит около 20 тысяч рублей. Причем зачастую врачи не выписывают рецепт, а дают рекомендации принимать те или иные лекарства. Схемами лечения коронавируса и пневмонии изобилуют соцсети, чаты и форумы.

- Заводы все работают, нет информации том, что нет сырья. Есть спрос — будут изготавливать. Наши граждане купят, без показаний примут и сделают себе хуже. Я прошу всех успокоиться, - заключил Климов.

Ранее крымчан призвали без назначения врача не облучать себя на компьютерной томограмме. Лучевая нагрузка на КТ в 41 раз больше обычного рентгена.

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