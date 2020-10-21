Зачем жителям Крыма звонят с незнакомых номеров и молчат в трубку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Крыма стали чаще жаловаться на назойливые звонки с неизвестных номеров. Самое странное в них – молчание на том конце провода, когда абонент снимает трубку. Борьба с ними через блокировку номера не особо помогает.

Как рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников kp.ru, такие звонки являются проверкой номера – «живой» ли он или нет. Если поднять трубку и что-то сказать, номер автоматически внесут в базу данных, после чего абонента начнут доставать продавцы различных товаров и услуг.

Заносить в «черный список» такие номера бесполезно, здесь поможет только игнорирование звонка. Если никаких важных разговоров на день не планировалось, то лучше на незнакомые номера не отвечать.

Если же абонент все-таки поднял трубку, а в ответ тишина, советуют молчать в ответ. В таком случае номер не будет идентифицирован как «живой», и человек не попадет в лапы мошенников.

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