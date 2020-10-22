Погода в Крыму на 22 октября: без осадков и тепло до +20

Температура воды в Черном море 19…22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 октября на Крымском полуострове в степных и предгорных районах ожидаются заморозки -1…-3°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
Температура воды в Черном море 19…22°.
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