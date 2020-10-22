Погода в Крыму на 22 октября: без осадков и тепло до +20

Температура воды в Черном море 19…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 октября на Крымском полуострове в степных и предгорных районах ожидаются заморозки -1…-3°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Температура воды в Черном море 19…22°.

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