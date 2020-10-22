В Крыму за сутки обнаружили 212 случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 21 октября зарегистрировали 212 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из них 31 случай - с бессимптомным течением болезни, 124 человека сами обратились за медпомощью, 87 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завезли из Украины.

Также глава РК сообщил, что за сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5681 человек. Выздоровели за весь период 4132 человека.

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