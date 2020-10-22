В Крыму озвучили предварительную стоимость опресненной воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна предварительная стоимость перерабатываемой специальными установками в Крыму, опресненной воды. За кубический метр будут брать 32,5 рубля.

- По себестоимости воды есть оценки, которые были проведены еще в 2017 году и актуализированы на текущий момент времени, - подчеркнул замдиректора Курчатовского института Андрей Королев на заседании в Совете Федерации.

Помимо этого, отходы опреснительных станций не будут вредить окружающей среде, заверили ученые. Сбрасывать концентраты и промывочные воды будут во внутренние соленые водоемы.

- Этот вопрос решаем, он не должен представлять опасности, - подытожил Королев.

Напомним, в регионе планируют возвести две опреснительные установки. Однако окончательное решение примут после анализа экономической и социальной эффективности этого строительства.

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