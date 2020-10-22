В Крыму на карантин отправили 75 классов в 26 школах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На карантин в Крыму отправили 75 классов в 26 школах – всего почти 2 тысячи учеников. Распустили по домам также свыше 650 воспитанников детсадов.

- На 20 октября на домашние условия отправлена одна образовательная дошкольная организация и закрыты девять дошкольных групп, - уточнила во время оперштаба по коронавирусу министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 124 самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. 87 выявили среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще один COVID-положительный приехал с Украины.

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