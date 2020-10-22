Между Симферополем и Москвой запускают дешевые авиарейсы

Первый рейс запланирован на 24 октября. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя

С 24 октября по 27 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять лоукост-рейсы из аэропорта «Симферополь» в аэропорт подмосковного Жуковского. Стоимость билета на эти рейсы будет значительно ниже, чем обычно.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться каждый день. Летать пассажиры будут на лайнерах Airbus 320. Время в пути составит около двух с половиной часов.

В цену билета входят сам перелет и ручная кладь до 5 килограммов.

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