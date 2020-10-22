Крымчанин предстанет перед судом за изнасилование и убийство семилетней девочки

С целью сокрытия совершенного преступления мужчина утопил малолетнюю, затем вывез и спрятал тело ребенка недалеко от дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Раздольненского района предстанет перед судом за изнасилование и убийство семилетней девочки, сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики.

Еще в ноябре 2019 года 44-летний мужчина кулаками нанес около двадцати ударов в голову и ноги семилетней девочки, которая находилась в ванной. После этого крымчанин изнасиловал школьницу и для того, чтобы скрыть следы преступления, утопил в полной ванной.

- С целью сокрытия совершенного преступления мужчина утопил малолетнюю, затем вывез и спрятал тело ребенка недалеко от дома, где проживала семья, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчину обвиняют по пунктам «в», «к», части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Для него уже утверждены обвинительные заключения. Дело направлено в Верховный суд республики, а обвиняемого заключили под стражу.

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