В Крыму за сутки умерло еще 2 COVID-положительных пациента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки скончалось еще 2 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число умерших с COVID-19 достигло 115 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 212 человек. Из них 124 зараженных самостоятельно обратились к врачу за медпомощью почувствовав неладное. 87 нашли среди тех, кто общался с ранее зараженными, еще один больной COVID-19 приехал с Украины.

За сутки в лабораториях провели 5681 тест на коронавирус. Количество выздоровевших за весь период пандемии в Крыму составило 4132 человека.

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