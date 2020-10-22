Министр экономического развития Крыма заболел COVID-19

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяко заболел COVID-19. Фото: Архив "КП"

Коронавирус диагностировали у министра экономического развития Республики Крым Дмитрия Ширяко. На данный момент чиновник уже выздоровел, сообщает ForPost.

- Дмитрий Ширяко переболел COVID-19. Лечился в больнице, - сообщает источник, знакомый с ситуацией в Государственном Совете Крыма.

Известно также, что в Совмине и Госсовете республики продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19.

Напомним, 10 сентября стало известно, что вице-премьера Крыма Елена Романовская заболела коронавирусом. Свое состояние чиновница назвала «нормальным», но 22 сентября ее состояние ухудшилось. Врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому и отправить спецрейсом в Москву.

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