На симферопольских кладбищах почти не осталось мест

На симферопольских кладбищах уже почти нет мест для захоронений. Фото: Александр КОЦ

Симферопольские кладбища все еще нуждаются в расширении - мест для захоронений осталось мало. Уже были случаи, когда умершего закапывали в могилу к родственникам.

- Земля пока еще есть. На «Абдале-1» нам была выделена дополнительная территория в 3 гектара, осталось на этом участке еще 1,5 гектара, - рассказал директор муниципального предприятия «Горритуал» Иван Вахрушев в эфире передачи «Гость. Вести ФМ».

Помимо расширения территории симферопольских кладбищ, в планах у директора строительство колумбария для урн с прахом умерших. Возводить стену начнут с января 2021 года.

Идей, по словам Вахрушева, много - проектами колумбария с «Горритуал» поделились коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы.

- Потом мы рассмотрим финансирование. Администрации уже свои пожелания написали, будет формироваться бюджет, и будем смотреть исходя из него, - подытожил руководитель предприятия.

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