Археологические раскопки в Крыму опротестовали власти Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Археологические раскопки в районе Альминской долины и в Севастополе не одобрили в Министерстве иностранных дел Украины.

- Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок, осуществляемых в рамках так называемого проекта «Крымская война» на территории Альминской долины и в городе Севастополе, - сообщили в пресс-службе иностранного ведомства.

Украинские власти и раньше были против проведения реставрационных и археологических работ в Крыму. Так, Министерство культуры страны посылало запросы в ЮНЕСКО с просьбой помочь прекратить реставрацию Ханского дворца и Бахчисарая.

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