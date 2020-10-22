В Симферополе и Севастополе 23 октября частично отключат электричество

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 51-ой Армии, 42-54(чет); 43-55,47/31(нечет);

ул. Бетховена, 36-40(чет); 45-49(нечет);

ул. Снайперов, 24-38(чет); 17,33,47-49(нечет);

ул. Федотова, 2-28(чет); 1-21/37(нечет);

ул. Федько, 26-30(чет);

ул. Петровская Балка, 148-188(чет);111-145(нечет);

ул. Лермонтова, 19(нечет);

пер. Фруктовый, 18а,18-28(чет);15а,15-17(нечет);

ул. Фруктовое, 22-34(чет); 33-53,53а(нечет);

ул. Титова, 16к(чет)

Каменский массив: СТ Радуга, СТ Урожай-1, СТ Пневматика, СТ Геолог, СТ Садовод, СТ Ромашка, СТ Ягодка-Крым, СТ Тепловик, СТ Надежда, СТ Элита, СТ Электромашевец, СТ Пневматик-2, СТ Связист (Телефонист), СТ Химик, СТ Машиностро-итель, СТ Сегмент, СТ Пчелка, СТ Швейник, СТ Дружба, СТ Дзержинец, СТ Лаванда, СТ Уют, СТ Уют-1, СТ Ударник, СТ Ремонтник, СТ Вымпел, СТ Мелиоратор, СТ Дзержинец, СТ Вымпел, СТ Колос, СТ Троянда, СТ Сельский строитель, СТ Водник; Трудовской сельский совет: СПК Овен

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Комсомольская 77-103(нечет),86-96(чет);

ул. Карла Либкнехта 49-77(нечет),60-82(чет);

пл. Жерве 12, ул. Западная 1-5,7;

ул. Волынская 2-30(чет),11-21(нечет), 24-1;

ул. Гармаша 90,92, 94-118(чет), 111-139;

ул. Героев Севастополя 54,58-66 (чет);

ул. Матроса Кошки 8-40 (чет);

ул. Островского 71,73,75,77-81(нечет),85,85/2,87,89-97(нечет),96-126(чет);

ул. Севская 3,5-15,13-2,17,19;

пер. Юферов 1-17,19-23(нечет)

село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35.

село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул. Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29

село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а.

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко 3-19,49,51,69-73,8-18; ул. Жерве 5; ул. Скалистая 11-А,25

ул. Синопская 26-46,31-47

село Терновка: ул. Лесная 2-22,1-23; ул. Новая 2-36,1-37

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20, 15-17,21

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