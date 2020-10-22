Прививочная кампания против COVID-19 в Крыму началась с 10 медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививочная кампания против коронавируса в Крыму началась с медиков. Вакцинацию в поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» уже прошло 10 медицинских сотрудников, работающих с COVID-положительными пациентами.

Прививку делают с согласия работников медучреждений. Для иммунизации используют препарат из первой пробной партии «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России.

К вакцинации допускаются медработники, прошедшие медосмотр и получившие отрицательный результат теста на антитела, сообщает Крымское информационное агентство.

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