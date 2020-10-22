Глава Крыма провел министра просвещения РФ по лицею Симферополя. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов провел «экскурсию» в школе-лицее №3 для министра просвещения России Сергея Кравцова, посетившему Крым 22 октября. Чиновнику показали спортивный и актовый залы, продемонстрировали классы и другие помещения учреждения.

- Конечно, есть над чем работать, не во всех школах до сих пор проведена замена стеклопакетов и ремонт кровель, однако мы в скором времени заканчиваем программу и справимся с недоработками, - рассказал Аксенов во время «экскурсии».

Он также выразил благодарность Кравцову и Министерству просвещения России за поддержку региона. Так, в Крыму частично отремонтировали 350 школ за шесть лет, а в 2020 году открылось три новых учебных заведения.

Напомним, в Крыму на дистанционное обучение отправили 75 классов в 26 школах – всего почти 2 тысячи учеников. Распустили по домам также свыше 650 воспитанников детсадов.

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