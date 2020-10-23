Погода в Крыму на 23 октября: без осадков и тепло до +22

Температура воды в Черном море 19°…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха до +22°.

Температура воды в Черном море 19°…22°.

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