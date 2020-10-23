Ялта возглавила топ-10 популярных городов Крыма для отдыха в 2020 году

Отдыхающие любят Ялту. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны самые любимые туристами города Крымского полуострова.

- Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Керчь составили десятку городов для семейного отдыха, по итогам лета 2020, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Аналитики так же выяснили, что самые демократичные цены на жилье в Симферополе, а «кусачие» в Ялте.

Топ-10 популярных городов в Крыму для отдыха в 2020 году (средняя цена аренду жилья за сутки, в рублях)

Ялта, 3 427

Феодосия, 2 460

Евпатория, 2 513

Алушта, 2 793

Севастополь, 2 637

Судак, 2 448

Алупка, 2 654

Симферополь, 1 927

Саки, 2 199

Керчь, 2 394

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