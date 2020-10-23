Ялта возглавила топ-10 популярных городов Крыма для отдыха в 2020 году

Отдыхающие любят Ялту.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стали известны самые любимые туристами города Крымского полуострова.
- Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Керчь составили десятку городов для семейного отдыха, по итогам лета 2020, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Аналитики так же выяснили, что самые демократичные цены на жилье в Симферополе, а «кусачие» в Ялте.
Топ-10 популярных городов в Крыму для отдыха в 2020 году (средняя цена аренду жилья за сутки, в рублях)
Ялта, 3 427
Феодосия, 2 460
Евпатория, 2 513
Алушта, 2 793
Севастополь, 2 637
Судак, 2 448
Алупка, 2 654
Симферополь, 1 927
Саки, 2 199
Керчь, 2 394
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50