В Крыму за сутки 205 новых случаев коронавируса

За сутки 205 случаев коронавируса. Фото: Архив КП

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 случая с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины, - сообщи глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего сначала периода наблюдений зарегистрировано 7790 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период 4285 человек.

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