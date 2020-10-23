Аэропорт Симферополя переходит на зимнее расписание. Что это означает для пассажиров

Летать по новому расписанию будут до марта. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

Аэропорт Симферополя с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Со следующей недели география полетов расширится до 16 направлений. Новое расписание будет действовать до 28 марта 2021 года.

В сравнении с прошлым осенне-зимним сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. Всего полеты будут выполнять 10 авиакомпаний.

«Аэрофлот» начнет выполнять перелеты в московский Шереметьево, «Россия» - в Санкт-Петербург, а «Уральские авиалинии» - в Екатеринбург, Сочи, московские Внуково и Домодедово.

Авиакомпания «Азимут» впервые в зимний сезон откроет рейсы в Краснодар, а также продолжит летать в Ростов-на-Дону и Минеральные воды.

S7 Airlines организует полеты в московский Домодедово и Новосибирск, а Red Wings - в Домодедово и Санкт-Петербург.

«ИрАэро» до 28 ноября продолжит летать в Воронеж, а «Северсталь» запустит рейсы в Череповец.

Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и московский Шереметьево.

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