Тонну кур и уток сожгли в крымском селе

Общий вес продукции составил 1235 килограммов. Фото: Пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В Крыму в селе Каштановое, что в Симферопольском районе, сожгли около тысячи килограммов тушек кур, уток и перепелок без документов. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, все предприниматели получили штраф.

Просроченная мясная продукция хранилась в антисанитарных условиях. Ее общий вес составил 1235 килограммов. Тушки птиц были без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проверки инспекторы сожгли всю просроченную продукцию, а предпринимателей оштрафовали.

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