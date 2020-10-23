В Крыму мошка-кровососка перепутала грибников с оленями

Парнокопытных в горах Крыма меньше, чем людей. Фото:Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Дожди слегка опрыскали землю Крымского полуострова живительной влагой, и в леса-горы потянулся народ с лукошками. Как оказалось, под кустами и на полянках растут не только маслята и рядовки, но и обитают зловредные насекомые.

- Внимание! Ахтунг! В районе Президентской трассы появилась оленья мошка или кровососка. Надевайте закрытую обувь и одежду, обрабатывайте кожу и одежду репеллентами, - такой пост появился в паблике любителей тихой охоты.

Укусы мошки очень болезненные. Фото: Евгений Овчинников/Грибы Крыма. Крымские грибы/VK

Там же появились и фото, наглядно демонстрирующие последствия нападения насекомых.

Пользователи поделились мнениями в комментариях: «Я был одет, но все равно покусали. Сначала грешил на аллергию или блох от собаки, но оказалось, что оленья мошка. Дело было на Президентской трассе»; «Мы вообще подумали, что грибами отравились или дома какая-то дрянь развелась»; «Утром после картошки с грибами проснулись с высыпаниями. Мысли сразу на грибы, потом на пауков, но оказалось, что виновата мошка».

Знатоки же объяснили, что оленьи мошки чаще паразитируют на парнокопытных, но если рядом нет оленей или косуль, то не брезгуют и человеком. Кровососка не опаснее комара, но ее укус вызывает нестерпимый зуд и высыпания.

Кстати, Президентская трасса - это дорога, которую начали строить в 1980-х годах между резиденцией Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в Мухалатке с аэродромом Бельбек.

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