Стало известно, закроют ли Крым из-за ухудшения эпидситуации

Закрыть Крым на карантин сегодня невозможно и нет смысла. Фото: Архив "КП"

Закрыть Крым на карантин сегодня невозможно и нет смысла, считают в региональном отделении Роспотребнадзора. А ухудшение эпидемиологической ситуации было предсказуемо, поскольку любое миграционное изменение влияет на нее.

Не исключают и того факта, что на рост количества зараженных коронавирусом повлияло полное игнорирование мер предосторожности.

- Даже в сентябре, когда мы начали фиксировать повышение заболеваемости, был нигилизм в плане ношения масок, - сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Регион закрывать на карантин не планируют, речи об этом вообще не идет.

- Достаточно соблюдать обязательные требования для того, чтобы ситуация была контролируемая, - подчеркнула Пеньковская.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 205 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 163 человека обратились за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. 38 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными, еще 4 COVID-положительных приехали с Украины.

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