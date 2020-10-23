Симферопольский бизнесмен дал взятку главному инспектору госавтонадзора

Симферопольский бизнесмен дал взятку главному госинспектору Госатомнадзора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За взяточничество в Симферополе задержали директора одной из фирм. Путем подкупа главного инспектора госавтонадзора он пытался снять запрет на передвижение транспорта, который задержали за административное нарушение.

Передача взятки произошла 21 октября. Директор, будучи в салоне автомобиля, заплатил должностному лицу 200 тысяч рублей. После чего обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Расследование уголовного дела продолжается, все детали преступления установятся во время следственных действий. Директору за дачу взятки может грозить до 12 лет лишения свободы.

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