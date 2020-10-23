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Водителей маршруток Симферополя обяжут не задерживаться на остановках

Теперь стоянка будет длиться не больше минуты
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Водителей маршруток Симферополя обяжут не задерживаться на остановках.

Водителей маршруток Симферополя обяжут не задерживаться на остановках.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Мэрия Симферополя обяжет водителей общественного транспорта проводить на остановках не больше минуты, чтобы на улицах крымской столицы уменьшилось количество пробок.

В основном заторы возникали на Московском кольце и площади Куйбышева, а также на Центральном рынке и Железнодорожном вокзале. А все из-за пятиминутной стоянки водителей автобусов и троллейбусов на остановках.

- Принято решение, что общественный транспорт должен отстаиваться на остановках до 1 минуты. Выполнение этого решения проверяли в ходе сегодняшнего рейда, - подчеркнула начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова, слова которой приводят в пресс-службе.

Во время проверки также проконтролировали и соблюдение масочного режима водителями и пассажирами, и работу валидаторов.

- Если автоматизированная система не работает, информация фиксируется и направляется инвестору либо оператору АСОП для принятия мер реагирования совместно с перевозчиками, - уточнил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко и добавил, что весь общественный транспорт Симферополя ежедневно дезинфицируется.

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