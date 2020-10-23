В Керчи под суд пойдет житель Питера за растление школьницы

В Керчи под суд пойдет мужчина из Питера за растление 11-летней школьницы. Фото: Архив "КП"

В Керчи задержали мужчину из Санкт-Петербурга по подозрению в растлении несовершеннолетней школьницы.

История общения 40-летнего мужчины с 11-летней девочкой из Новосибирска началась еще в ноябре 2019 года. Он писал ребенку в основном на интимные темы, порой делился фотографиями непристойного содержания. Задержали подозреваемого в Керчи, куда он приехал по работе, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Мужчина находится под стражей, материалы уголовного дела отправили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. За растление несовершеннолетних ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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