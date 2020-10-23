В Ялте с владельца сносимой постройки взыщут больше 2 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сносить постройки, возведенные без необходимого на то разрешения, продолжают в Ялте. Так, на улице Бирюкова уже начали демонтировать двухэтажное здание. Общая сумма работ составила 2 миллиона рублей.

Снос двухэтажного здания должен был произойти еще 3 года назад после постановления суда. Но владелец незаконной постройки не стал ни оспаривать, ни исполнять решения суда.

- В отношении данного объекта стоимость работ, включая проектирование и сам демонтаж, составила больше 2 миллионов рублей. Средства будут взысканы с ответчика, - рассказал начальник Управления градостроительного и земельного контроля Ялты Сергей Кузнецов, слова которого приводит Крым 24.

Сносить начали в связи с тем, что срок добровольного исполнения судебного решения истек. Помешать демонтажу попытался доверенное лицо владельца самостроя, но полицейские остановили его, объяснив ответственность за подобные действия.

В курортной столице Крыма планируется снести до конца года еще 6 самостроев. Власти выделили порядка 15 миллионов рублей на эти мероприятия.

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