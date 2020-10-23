В Симферополе и Севастополе 24 октября частично отключат электричество

Электричество отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кестане, 2-32(чет); 1-31(нечет);

ул. Истидат, 28-30(чет); 25(нечет);

ул. Адалет, 1-31(нечет);

ул. Кокулы, 3-5,11(чет); 12-16(нечет);

ул. Пихтовая, 118-120(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

село Орловка: ул. Качинское шоссе, 27-29

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