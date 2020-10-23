В Симферополе и Севастополе 24 октября частично отключат электричество

Электричество отключат временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кестане, 2-32(чет); 1-31(нечет);
ул. Истидат, 28-30(чет); 25(нечет);
ул. Адалет, 1-31(нечет);
ул. Кокулы, 3-5,11(чет); 12-16(нечет);
ул. Пихтовая, 118-120(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
село Орловка: ул. Качинское шоссе, 27-29
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