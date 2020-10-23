Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан на выходных

Ночью температура на полуострове опустится до 8 градусов тепла Фото: Архив "КП"

На выходных жителей полуострова ждет теплая погода. Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшие дни в Крыму в ближайшие дни осадков не будет.

- Температура в субботу и воскресенье поднимется до 24-25 градусов тепла. Ветер юго-западный, возможна переменная облачность, - сообщает синоптик.

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