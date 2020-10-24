Погода в Крыму на 24 октября: переменная облачность и тепло до +24

В Крыму переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха до +22°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
Температура воды в Черном море +19… 21°.
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