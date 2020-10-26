В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 138 человек

За весь период пандемии выздоровело 4463 человека
Фото: Архив "КП"
В Крыму за последние сутки выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 23 случая с бессимптомным течением болезни, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
73 человека решили самостоятельно обратиться к врачу, почувствовав себя плохо, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1960 человек, - отметил глава Крыма.
За весь период пандемии выздоровело 4463 человека.
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