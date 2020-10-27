Погода в Крыму на 27 октября: дождь и тепло до +21

Температура воды в Черном море 19°…21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воды в Черном море 19°…21°.

- в Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер днем северный до 10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами кратковременный дождь. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Температура воздуха до +20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50