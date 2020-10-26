В Симферополе и Севастополе 27 октября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Битакская, 40-50(чет), 25;
ул. Комсомольская, 2, 27-29(нечет);
ул. Бетховена, 42-44(чет), 51-53(нечет);
ул. Снайперов, 4-16(чет), 1-29(нечет);
ул. Федько, 4-6(чет);
ул. Досычева, 52-80(чет), 49-77(нечет);
р-н Кирпичное
ул. Арендная, 2-18(чет), 1-11(нечет);
ул. Земляничная, 1-16;
ул. Кирпичная, 1-10;
ул. Посевная, 2-10 (чет);
ул. Сосновая, 9-17;
ул. Зеленая, 1-6;
ул. Лунная, 1а, 1, 9в,17;
проезд Земляничный 3;
ул. Третья, 10;
р-н ул. Беспалова
ул. Симург; ул. Папоротниковая;
ул. Ивана Купала;
ул. Менъли-Гирей;
ТСН Петровские скалы;
СОТ Петровские высоты
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 11.00
с 15.00 до 17.00
село Гончарное
село Резервное
с 10.00 до 13.00
ул. Матвея Воронина, 2, 6-8, 12-14, 3;
ул. Надеждинцев, 20;
ул. Рабочая, 24
с 9.00 до 16.00
пр. Гагарина, 26-38,44,19-29;
ул. Героев Подводников, 6, 3;
ул. Ефремова, 1-А, 1, 2, 12-А;
ул. Щелкунова, 1-15
с 9.00 до 17.00
ул. Большая Морская, 31, 33;
ул. Загородная Балка, 2-А, 2-Б;
ул. Мечникова, 2, 4, 5;
ул. Пожарова, 1, 3, 2-10;
ул. Корсунская, 2-14;
ул. Карантинная, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Д, 2-6;
ул. Новикова-Прибоя, 33, 35, 39;
ул. П. Мирного, 2-6, 3, 5;
ул. Пионерская, 2-36;
ул. Саперная, 2-36, 1-35;
пр. Генерала Острякова, 80, 84, 90-96;
ул. Силаева, 5-А;
ул. Хрусталева, 51;
ул. Ивана Голубца, 22, 24
ул. Артиллеристов, 22;
ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;
ул Драчука, 25-27;
ул. Кавказская, 8-10, 5-11;
ул. Таманская, 6-16, 11;
ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45
село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18
с 8.00 до 17.00
село Гончарное: ул. Дружная 1-20,21,22-32(чет),32-А,36,36-А, ул. Кичигина 4-А,4-В,4-22(чет),15,4-А, ул. Механическая 2,3,4,4-А,6-А,7,11,12,14,14-А,17; ул. Молодежная 2-22(чет), 3,9,11; ул. Мягкого 4,6,14,16,19-23(нечет); ул. Резервная 1-20; пер. Сельский 1,2,2-А,3,4,5; пер. Тепличный 1-А,2-12(чет).
село Терновка
село Родное
ул. Пилипенко-Рейдовая (СПК «Чайка»),
ул. Загордянского-Пилипенко (ОК ЖСТИЗ «Западный»)
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