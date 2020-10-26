В Симферополе и Севастополе 27 октября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Битакская, 40-50(чет), 25;

ул. Комсомольская, 2, 27-29(нечет);

ул. Бетховена, 42-44(чет), 51-53(нечет);

ул. Снайперов, 4-16(чет), 1-29(нечет);

ул. Федько, 4-6(чет);

ул. Досычева, 52-80(чет), 49-77(нечет);

р-н Кирпичное

ул. Арендная, 2-18(чет), 1-11(нечет);

ул. Земляничная, 1-16;

ул. Кирпичная, 1-10;

ул. Посевная, 2-10 (чет);

ул. Сосновая, 9-17;

ул. Зеленая, 1-6;

ул. Лунная, 1а, 1, 9в,17;

проезд Земляничный 3;

ул. Третья, 10;

р-н ул. Беспалова

ул. Симург; ул. Папоротниковая;

ул. Ивана Купала;

ул. Менъли-Гирей;

ТСН Петровские скалы;

СОТ Петровские высоты

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 11.00

с 15.00 до 17.00

село Гончарное

село Резервное

с 10.00 до 13.00

ул. Матвея Воронина, 2, 6-8, 12-14, 3;

ул. Надеждинцев, 20;

ул. Рабочая, 24

с 9.00 до 16.00

пр. Гагарина, 26-38,44,19-29;

ул. Героев Подводников, 6, 3;

ул. Ефремова, 1-А, 1, 2, 12-А;

ул. Щелкунова, 1-15

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская, 31, 33;

ул. Загородная Балка, 2-А, 2-Б;

ул. Мечникова, 2, 4, 5;

ул. Пожарова, 1, 3, 2-10;

ул. Корсунская, 2-14;

ул. Карантинная, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Д, 2-6;

ул. Новикова-Прибоя, 33, 35, 39;

ул. П. Мирного, 2-6, 3, 5;

ул. Пионерская, 2-36;

ул. Саперная, 2-36, 1-35;

пр. Генерала Острякова, 80, 84, 90-96;

ул. Силаева, 5-А;

ул. Хрусталева, 51;

ул. Ивана Голубца, 22, 24

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18

с 8.00 до 17.00

село Гончарное: ул. Дружная 1-20,21,22-32(чет),32-А,36,36-А, ул. Кичигина 4-А,4-В,4-22(чет),15,4-А, ул. Механическая 2,3,4,4-А,6-А,7,11,12,14,14-А,17; ул. Молодежная 2-22(чет), 3,9,11; ул. Мягкого 4,6,14,16,19-23(нечет); ул. Резервная 1-20; пер. Сельский 1,2,2-А,3,4,5; пер. Тепличный 1-А,2-12(чет).

село Терновка

село Родное

ул. Пилипенко-Рейдовая (СПК «Чайка»),

ул. Загордянского-Пилипенко (ОК ЖСТИЗ «Западный»)

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