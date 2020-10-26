В симферопольском роддоме №2, оборудованном под ковидный госпиталь, родилось 10 детей

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В Симферопольском роддоме № 2 с тех пор, как он стал ковидным госпиталем, родилось десять детей, из них одна двойня.

Напомним, что в роддоме прекратили принимать роды у здоровых пациентов с начала августа. Там развернули койки для больных коронавирусом и пневмониями.

- Две недели назад у нас родилась двойня. У детей отрицательные тесты на коронавирус, их уже выписали вместе с мамой. За то время, как мы стали ковидным госпиталем, родилось 10 детей. На днях, думаю, примем еще одни роды, у нас лежит беременная женщина на 41-й неделе, - рассказал КП-Крым главврач роддома №2 Илья Глазков.

Главврач напомнил, что при госпитализации с подозрением на ковид беременная должна взять с собой все необходимые для родов документы, в том числе, обменную карту, родовой сертификат и паспорт.

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