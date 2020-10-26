В Алупке неизвестный мужчина избил оператора крымского телеканала

Оператор телеканала получил травмы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Фото: Мария БЕРК

В Крыму во время съемки сюжета мужчина избил видеоператора «Крым 24». Как сообщили на сайте телеканала, инцидент произошел в Алупке на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Неизвестный мужчина силой пытался вырвать микрофон у корреспондента, а затем напал на оператора. Крымчанин кричал, что это его территория и что он хозяин этого заповедника. Даже пояснения корреспондента никак не подействовали на агрессивно настроенного мужчину. Он обвинял журналистов в краже.

Оператор телеканала получил травмы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50