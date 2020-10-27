Шесть курортных поселков Крыма вошли в топ-10 популярных для отдыха в 2020 году

Николаевку любят отдыхающие.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае больше всего любят отдыхающие.
Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные по брони гостиниц, выяснили, что Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае пользуются наибольшим спросом для семейного отдыха.
Топ-10 популярных курортных поселков для отдыха в 2020 году (средняя цена жилья за сутки в рублях):
Оленевка, 2 480
Николаевка, 2 004
Мисхор, 3 185
Черноморское, 2 090
Голубицкая, 2 559
Морское, 2 610
Архипо-Осиповка, 2 372
Должанская, 2 337
Межводное, 1 890
Джубга, 2 139
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