Шесть курортных поселков Крыма вошли в топ-10 популярных для отдыха в 2020 году

Николаевку любят отдыхающие. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае больше всего любят отдыхающие.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные по брони гостиниц, выяснили, что Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае пользуются наибольшим спросом для семейного отдыха.

Топ-10 популярных курортных поселков для отдыха в 2020 году (средняя цена жилья за сутки в рублях):

Оленевка, 2 480

Николаевка, 2 004

Мисхор, 3 185

Черноморское, 2 090

Голубицкая, 2 559

Морское, 2 610

Архипо-Осиповка, 2 372

Должанская, 2 337

Межводное, 1 890

Джубга, 2 139

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